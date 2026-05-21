Поиск

Шесть беспилотников сбито на окраине Калуги, в Боровском и Тарусском округах

В образовательном учреждении и многоквартирном доме выбило стекла

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации шести беспилотников над территориями Боровского и Тарусского муниципальных округов и на окраине Калуги.

"По предварительной информации, в результате атаки незначительно пострадало остекление образовательного учреждения и многоквартирного дома в Калуге", - написал Шапша в мессенджере Мах.

Пострадавших нет, добавил губернатор.

Калужская область Калуга БПЛА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до трех

Что произошло за день: четверг, 21 мая

Минобороны РФ сообщило о пусках ракет "Ярс", "Кинжал", "Циркон", "Синева" на учениях ядерных сил

Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности РФ

 Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности РФ

"Роскосмос" сообщил о возможности использовать ракету "Союз-5" для пилотируемых миссий

Лукашенко и Путин по видеосвязи проводят совместную тренировку ядерных сил

Беглов попросил с пониманием отнестись к ограничениям мобильного интернета в Петербурге

В регламенте Госдумы отразят нормы о недопущении конфликта интересов депутатов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9514 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2276 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов