Шесть беспилотников сбито на окраине Калуги, в Боровском и Тарусском округах
В образовательном учреждении и многоквартирном доме выбило стекла
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации шести беспилотников над территориями Боровского и Тарусского муниципальных округов и на окраине Калуги.
"По предварительной информации, в результате атаки незначительно пострадало остекление образовательного учреждения и многоквартирного дома в Калуге", - написал Шапша в мессенджере Мах.
Пострадавших нет, добавил губернатор.