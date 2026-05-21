Шесть беспилотников сбито на окраине Калуги, в Боровском и Тарусском округах

В образовательном учреждении и многоквартирном доме выбило стекла

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации шести беспилотников над территориями Боровского и Тарусского муниципальных округов и на окраине Калуги.

"По предварительной информации, в результате атаки незначительно пострадало остекление образовательного учреждения и многоквартирного дома в Калуге", - написал Шапша в мессенджере Мах.

Пострадавших нет, добавил губернатор.