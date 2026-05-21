Атаку БПЛА отразили в Тульской области

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о шести беспилотниках, сбитых над регионом, пострадавших и разрушений нет.

"Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 6 украинских беспилотников", - написал Миляев в своем канале в Мах в четверг.

По информации главы региона, пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось об уничтожении шести БПЛА на окраине Калуги, в Боровском и Тарусском округах, в образовательном учреждении и многоквартирном доме выбило стекла.

Пять беспилотников было ликвидировано в четверг вечером в Смоленской области.