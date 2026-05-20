Девять округов Херсонской области полностью обесточены из-за атаки БПЛА

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников остались без электричества девять округов Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"9 округов полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА. Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого,

Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО", -

написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 мая 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Сальдо Херсонская область
ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на объекте энергообеспечения железной дороги на Кубани

