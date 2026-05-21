В Херсонской области в результате атак БПЛА есть погибший и пострадавшие

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Херсонской области в результате последних атак беспилотников один человек погиб, двое ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Софиевке Каховского округа беспилотник атаковал автомобиль. Погиб мужчина 1986 года рождения. Еще один мужчина, 1983 года рождения, получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован в Новотроицкую ЦРБ", - написал он в Max.

В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Великой Лепетихе пострадала женщина 1973 года рождения. Она также госпитализирована.

По данным Сальдо, в Михайловке дрон атаковал школу, когда в здании были дети. Обошлось без пострадавших, из школы эвакуировали 171 человека, в том числе 123 детей.