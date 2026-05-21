Поиск

В Херсонской области в результате атак БПЛА есть погибший и пострадавшие

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Херсонской области в результате последних атак беспилотников один человек погиб, двое ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Софиевке Каховского округа беспилотник атаковал автомобиль. Погиб мужчина 1986 года рождения. Еще один мужчина, 1983 года рождения, получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован в Новотроицкую ЦРБ", - написал он в Max.

В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Великой Лепетихе пострадала женщина 1973 года рождения. Она также госпитализирована.

По данным Сальдо, в Михайловке дрон атаковал школу, когда в здании были дети. Обошлось без пострадавших, из школы эвакуировали 171 человека, в том числе 123 детей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 мая 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Сальдо Михайловка Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банкам рекомендовано проверять происхождение вносимых клиентами крупных сумм

Порядка 80% содержания поменялось в ЕГЭ с 2013 года

Банкротами в I квартале стали 153,9 тысячи россиян

 Банкротами в I квартале стали 153,9 тысячи россиян

Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории в 11-м классе

Участникам ПМЭФ впервые с 2021 года не нужно сдавать ПЦР-тесты

В Сызрани в результате атаки БПЛА пострадал жилой сектор

На учениях ядерных сил в РФ прошли мероприятия по приведению в готовность к пускам ракет

"Автостат" сообщил о росте продаж подержанных легковых машин в апреле на 6,4%

 "Автостат" сообщил о росте продаж подержанных легковых машин в апреле на 6,4%

Российские военные нейтрализовали в ночь на четверг 121 беспилотник ВСУ

Два человека погибли при атаке беспилотников на Сызрань
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9508 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2270 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов