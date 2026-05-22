Около 90 тыс. человек остались без воды из-за аварии на водопроводе в Хакасии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Авария на самотечном водопроводном коллекторе в селе Калинино в Хакасии оставила без воды около 90 тыс. человек в пригороде Абакана, сообщил замглавы республики Дмитрий Бученик в своем канале в Max.

"Без воды остаются 90 тыс. человек - жители города Черногорска, поселков Расцвет и Тепличный", - написал Бученик.

Он отметил, что при запуске системы водоснабжения ночью был обнаружен технологический порыв на трассе водопровода.

Аварийные работы ведут восемь человек из состава аварийных бригад водоканала. В готовности четыре единицы спецтехники.

Бученик сообщил, что организован "подвоз воды в медицинские учреждения с круглосуточным прибыванием людей".