Представительную делегацию из КНР ожидают на ВЭФ в этом году

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев пригласил китайскую делегацию принять участие в XI Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре во Владивостоке, сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс".

"В сентябре во Владивостоке состоится Восточный экономический форум. Это наша ключевая площадка, ориентированная на развитие сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе, разумеется, с Китаем. В форуме традиционно принимает участие президент Российской Федерации, а Китай является одним из главных гостей Восточного экономического форума. Ждем на ВЭФ представительную китайскую делегацию и в этом году", - сказал Трутнев во время шестого заседания межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока РФ и северо-востока КНР, которое состоялось в Харбине (КНР).

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке.

ВЭФ проводится с 2015 года. X Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября 2025 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В форуме приняли участие почти 8 тыс. человек из 75 стран и территорий, было подписано 358 соглашений на 6 трлн 58,2 млрд рублей.