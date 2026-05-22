Лавров заявил, что США и НАТО ударными темпами распространяют военную инфраструктуру в Азии

Проводится линия на разрушение АСЕАНоцентричной архитектуры безопасности, отметил глава МИД РФ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - США и НАТО распространяют военную инфраструктуру в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, проводится линия на разрушение АСЕАНоцентричной архитектуры безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии ударными темпами распространяется военная инфраструктура Соединенных Штатов и их натовских союзников. Под лозунгом неразрывности безопасности Евроатлантики и так называемого Индо-Тихоокеанского региона проводится линия на то, чтобы расшатать и развалить АСЕАНоцентричную архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Архитектуру, которая десятилетиями обеспечивала там инклюзивность и стабильность", - сказал Лавров, выступая в пятницу в Перми на открытии пленарного заседания вторых Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.

По словам главы МИД РФ, взамен указанной архитектуры безопасности "насаждаются закрытые мини-блоки".

Так Лавров отметил блок АУКУС (AUKUS), в который входят США, Англия и Австралия. "Причем оно вызывает, это партнерство, вопросы и на предмет соответствия режима нераспространения ядерного оружия", - сказал министр.

"Ядерный компонент внедряется и в резко активизировавшиеся военные учения в рамках тройки США - Республика Корея - Япония, привнося дополнительные, серьезные раздражители в ситуацию на Корейском Полуострове", - подчеркнул Лавров.

Как указал министр, "невзирая на позицию Индии в пользу сохранения экономической и транспортной повестки объединения КВАД (QUAD - ИФ) - США, Япония Австралия, Индия - продолжаются попытки придать этой четверке тоже военное измерение".

"Параллельно создан СКВАД (SQUAD - ИФ) - США, Япония, Австралия, Филиппины. Создана Индо-Тихоокеанская четверка (IP4 - ИФ) с участием Южной Кореи, Японии, Новой Зеландии и Австралии", - отметил он.

"Все эти структуры являются закрытыми, носят блоковый характер и нацелены не на развитие широкого партнерства, а на сдерживание тех стран, которые, как я уже говорил, проводят самостоятельную независимую политику", - добавил глава МИД РФ.

Кроме того, по словам Лаврова, "под прикрытием пропаганды о наличии неких угроз для Запада, которые исходят из пространства Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, из зоны Тайваньского пролива, всерьез подвигается идея создания нового военного альянса - прямого аналога НАТО". "Даже название придумали похожее - Организация Индо-Тихоокеанского договора", - пояснил он.

"Все это нагнетает внешнее давление и на Китайскую Народную Республику, и на Корейскую Народно-Демократическую Республику - наших ближайших партнеров в регионе. Да и, собственно, на законные интересы России на наших восточных рубежах", - заявил Лавров.