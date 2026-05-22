Подписан план сотрудничества России и Вьетнама в морской сфере до 2030 года

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев и вице-премьер Вьетнама Фан Ван Зянг подписали план сотрудничества двух стран в морской сфере до 2030 года.

Документ был подписан на прошедших в Москве российско-вьетнамских консультациях по морской тематике.

Стороны обсудили сотрудничество России и Вьетнама в военно-морской сфере, в судостроении, судоремонте и подготовке кадров для морской отрасли. Отдельное внимание было уделено взаимодействию в целях обеспечения безопасности торгового судоходства. Речь шла также о военно-техническом сотрудничестве. Кроме того, были рассмотрены вопросы, касающиеся совместного использования Трансарктического транспортного коридора в интересах двух стран.

В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств России и Вьетнама, а также ряда судостроительных корпораций. Фан Ван Зянг, уполномоченный руководством Вьетнама взаимодействовать с Морской коллегией России, прибыл в Москву по приглашению Патрушева.

Николай Патрушев Вьетнам Фан Ван Зянг Морская коллегия
