В суды подано свыше 700 исков о возврате государству участков в заповедников

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российские прокуроры с 2023 года подали в суды более 700 исков о возврате государству земельных участков на территории заповедников и особо охраняемых природных территориях общей стоимостью 85 млрд руб.

"Прокурорами с 2023 года в суды направлено 715 исков в отношении 862 ценных участков площадью 135,5 га рыночной стоимостью свыше 85 млрд рублей о возврате их в казну, признании отсутствующими прав частной собственности и сносе самовольных построек", - сообщили в Генпрокуратуре России.

Эти данные обнародованы на проходящем в Могилеве под председательством генпрокуроров России и Белоруссии Александра Гуцана и Дмитрия Горы заседании Объединенной коллегии Генпрокуратур двух стран по вопросам профилактики и пресечения правонарушений в сфере экологии.