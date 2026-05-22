В Иркутской области задержали сторонниц "Граждан СССР"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Иркутской области сотрудники полиции и ФСИН задержали двух сторонниц запрещенной в России экстремистской организации "Граждане СССР", сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Им вменили участие в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК).

"По данным оперативников, задержанные разделяют идеологию деструктивного движения, направленного на насильственное изменение конституционного строя и нарушение целостности страны. Фигурантки ставили своей целью смену существующего в России конституционного и политического строя", - говорится в сообщении.

По информации полиции, одна из подозреваемых, 51-летняя женщина, создала на одной из интернет-площадок канал. С ноября 2022 года она публиковала там видеоролики и проводила прямые трансляции с пропагандой экстремистского движения для привлечения в него новых участников.

Ее сообщница 67 лет считала себя должностным лицом в структуре экстремистской организации. Она выполняла функции "председателя", принимала новых участников сообщества, выдавала им фиктивные удостоверения и отвечала за документооборот.

При обысках дома у подозреваемых изъяли печати, документы и удостоверения, связанные с деятельностью экстремистской организации. Они находятся под подпиской о невыезде.