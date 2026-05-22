Минюст признал иноагентом проект "После"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Минюст включил в реестр иностранных агентов трех человек и одну организацию - проект "После".

Иноагентами признаны правозащитник Станислав Дмитриевский, журналист и главный редактор Ольга Орлова и активистка Вилюя Чойнова.

Всем им вменили распространение фейков о решениях и политике российских властей, распространение контента иноагентов и нежелательных организаций и выступления против СВО.

По данным Минюста, Дмитриевский также взаимодействует с организацией, деятельность которой признана нежелательной в России.

Орловой вменили участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, и активное взаимодействие с организацией-иноагентом.

Чойнова призывала к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и участвовала в мероприятиях нежелательной организации, сказано в пресс-релизе.

Проект "После", по данным Минюста, пропагандировал ЛГБТ-отношения (международная организация ЛГБТ признана в России экстремистской и запрещена).

