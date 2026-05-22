Трое подростков арестованы за нападения на прохожих в центре Петербурга

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Трое несовершеннолетних заключены под стражу по обвинению в нападениях в центре Петербурга, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу.

По версии следствия, 10 мая на Думской улице четверо соучастников, вооруженных газовым баллоном, напали на прохожих, избили их и распылили газ. Чуть позже они сделали то же самое с другой группой прохожих на набережной канала Грибоедова.

По информации пресс-службы судов, фигурантов задержали 20 мая.