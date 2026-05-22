Россельхознадзор не удовлетворен гарантиями Эквадора по поставкам бананов в РФ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Россельхознадзор не удовлетворен гарантиями, которые дает надзорное ведомство Эквадора по безопасности поставляемых в РФ бананов, заявил журналистам руководитель службы Сергей Данкверт в кулуарах Всероссийского зернового форума в Сочи в пятницу..

"Мы просим (эквадорских коллег - ИФ) - систематизируйте своих производителей и поставщиков, потому что две тысячи компаний мы охватить не можем и проконтролировать. И гарантии, которые вы даете, не соответствуют тому, что мы получаем. Поэтому мы вынуждены теперь начинать принимать меры", - заявил он.

Данкверт напомнил, что "проблема бананов" в отношениях с Эквадором существует давно.

Как сообщалось, претензии у Россельхознадзора к системе контроля безопасности поставляемых из Эквадора бананов возникли в прошлом году и сохраняются в нынешнем. Проблемы заключаются в отсутствии возможности идентифицировать производителей бананов, в продукции которых наиболее часто выявляются карантинные объекты, а также в том, что у эквадорской стороны существуют недостатки в системе внутреннего контроля на всех этапах производства и экспорта бананов, то есть отсутствует прослеживаемость партий вывозимых бананов от плантации до отгрузки из морского порта.

В настоящее время вся ввозимая из Эквадора продукция подвергается обеззараживанию.

По данным Россельхознадзора, РФ в 2025 году импортировала из Эквадора 1,4 млн тонн бананов, что на 4,6% больше, чем в 2024 году.

