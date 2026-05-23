Минобороны РФ заявило об уничтожении с 9:00 более 40 дронов ВСУ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 9:00 до 14:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 42 дрона ВСУ, в том числе над Московским регионом, заявило Минобороны РФ в субботу.

По данным ведомства, дроны ВСУ нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Смоленской, Тульской областей, Пермского края и Республики Крым.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные с 07:00 до 09:00 субботы перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ - Брянской, Калужской, Курской и Рязанской областями.

Также сообщалось, что прошедшей ночью нейтрализованы 348 дронов ВСУ, в том числе над Московским регионом.

Минобороны РФ
