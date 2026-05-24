Поиск

"Единая Россия" проведет отчетно-программный форум во Владивостоке

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Отчетно-программный форум, посвященный развитию территорий, пройдет во Владивостоке 25 мая, сообщили в пресс-службе "Единой России".

Отмечается, что речь в ходе работы форума пойдет о комплексном развитии городов и сел на Дальнем Востоке, повышении привлекательности для проживания, кадровом обеспечении, экономическом росте и внедрении инноваций для развития технологического суверенитета.

"Единая Россия" и правительство отчитаются о выполнении положений Народной программы партии в части развития территорий. А участники форума выработают идеи и предложения для включения в новую Народную программу партии, также сообщили в пресс-службе.

В форуме примут участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и зампред правительства - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, а также ветераны спецоперации, эксперты из сфер строительства, экономики и энергетики, представители профильных министерств, креативной экономики.

"Развитие территорий - это строительство инфраструктуры, привлечение инвестиций. Но прежде всего - создание таких условий, в которых люди будут не просто хотеть жить и работать, а связать свое будущее, будущее своей семьи с этими регионами. В этом ключе развитие Дальнего Востока имеет особое значение. Его ориентированности на каждого жителя мы уделяли и будем уделять особое внимание", - цитируют в пресс-службе слова Якушева.

Там же привели слова Трутнева, который, в свою очередь, напомнил, что в декабре 2013 года президент России Владимир Путин обозначил развитие Дальнего Востока как национальный приоритет на весь XXI век.

"По его поручению вся система управления макрорегионом была перенастроена, появились новые инструменты для привлечения инвестиций, создания новых предприятий и улучшения качества жизни людей в регионах. Среди новых программ - реновация городов, обновление социальной инфраструктуры, льготная ипотека и многое другое. Такая работа по изменению уровня жизни дальневосточников будет продолжена", - сказал Трутнев.

Единая Россия Владивосток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава ЛНР объявил 24 и 25 мая днями траура по жертвам атаки ВСУ в Старобельске

Число жертв в Старобельске увеличилось до 21, поисковые работы завершены

Что произошло за день: суббота, 23 мая

Беспилотник ВСУ атаковал центр Луганска

ВСУ вновь атаковали территорию Запорожской АЭС

Ограничения на продажу топлива в одни руки ввели в Запорожской области

 Ограничения на продажу топлива в одни руки ввели в Запорожской области

До 18 выросло число жертв атаки ВСУ на общежитие в Старобельске

Студенты Старобельского колледжа и филиала вуза переведены на дистанционный формат

До 16 выросло число погибших после атаки на общежитие в Старобельске

Экс-сенатор Дума и адвокат Клеточкин арестованы в Москве по делу о мошенничестве

 Экс-сенатор Дума и адвокат Клеточкин арестованы в Москве по делу о мошенничестве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9546 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2298 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов