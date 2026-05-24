"Единая Россия" проведет отчетно-программный форум во Владивостоке

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Отчетно-программный форум, посвященный развитию территорий, пройдет во Владивостоке 25 мая, сообщили в пресс-службе "Единой России".

Отмечается, что речь в ходе работы форума пойдет о комплексном развитии городов и сел на Дальнем Востоке, повышении привлекательности для проживания, кадровом обеспечении, экономическом росте и внедрении инноваций для развития технологического суверенитета.

"Единая Россия" и правительство отчитаются о выполнении положений Народной программы партии в части развития территорий. А участники форума выработают идеи и предложения для включения в новую Народную программу партии, также сообщили в пресс-службе.

В форуме примут участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и зампред правительства - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, а также ветераны спецоперации, эксперты из сфер строительства, экономики и энергетики, представители профильных министерств, креативной экономики.

"Развитие территорий - это строительство инфраструктуры, привлечение инвестиций. Но прежде всего - создание таких условий, в которых люди будут не просто хотеть жить и работать, а связать свое будущее, будущее своей семьи с этими регионами. В этом ключе развитие Дальнего Востока имеет особое значение. Его ориентированности на каждого жителя мы уделяли и будем уделять особое внимание", - цитируют в пресс-службе слова Якушева.

Там же привели слова Трутнева, который, в свою очередь, напомнил, что в декабре 2013 года президент России Владимир Путин обозначил развитие Дальнего Востока как национальный приоритет на весь XXI век.

"По его поручению вся система управления макрорегионом была перенастроена, появились новые инструменты для привлечения инвестиций, создания новых предприятий и улучшения качества жизни людей в регионах. Среди новых программ - реновация городов, обновление социальной инфраструктуры, льготная ипотека и многое другое. Такая работа по изменению уровня жизни дальневосточников будет продолжена", - сказал Трутнев.