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Минпромторг включил электромобиль "Атом" в перечень допускаемых для работы в такси

Минпромторг включил электромобиль "Атом" в перечень допускаемых для работы в такси
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Локализуемый на мощностях столичного автозавода "Москвич" электромобиль "Атом" включен в перечень допускаемых к таксомоторным перевозкам в России, говорится в соответствующем приказе Минпромторга РФ, опубликованном в понедельник на сайте министерства.

Проект электромобиля "Атом" реализует АО "Кама", которое было зарегистрировано в 2021 г. при участии гендиректора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина. Позже среди партнеров проекта появился, в частности, "Росатом". Старт серийного выпуска "Атома" на "Москвиче" планировался на 2025 г., но был сдвинут на текущий год. Сборка предсерийных образцов машины на столичном автозаводе началась в конце прошлого года, но о запуске серийного производства пока так и не сообщалось. Производитель заявлял о желании поставлять машины в города-миллионники для таксопарков и каршеринга.

Требования локализации к автомобилям такси в большинстве регионов РФ стали применяться с 1 марта 2026 г. С этого времени к работе в такси стали допускать не все автомобили, а лишь: набирающие достаточное количество локализационных баллов по 719-му постановлению правительства; произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), которые были заключены или подверглись изменениям в 2022-2025 гг.; или допущенные к использованию в такси отдельными решениями правительства.

Для Калининградской области и регионов Сибири закон о локализации такси предусматривает отсрочку - там новые нормы будут применяться с 1 марта 2028 г. Для Дальнего Востока предусмотрена отсрочка до 1 марта 2030 г.

Перечень допущенных к работе в такси автомобилей постоянно актуализируется и публикуется Минпромторгом РФ.

В конце прошлой недели Минпромторг сообщил, что правительство РФ согласовало введение дополнительных требований, которые должны выполняться производителем для включения машины в перечень допускаемых в такси. В частности, для этого автомобиль должен набирать не менее 1,5 тыс. баллов локализации по 719-му постановлению правительства (без учёта НИОКР), а инвестиции компании-изготовителя в его локализацию за последние два года должны составлять составляют не менее 10 млрд руб.

Как отмечал регулятор, под такие требования подходят уже включённые в перечень модели Haval, Tenet, Omoda и Jetour. В ближайшее время список будет расширен за счёт новых моделей Jetour, Tenet, Omoda и Jeland, заявляли в министерстве.

Перечень марок и моделей транспортных средств, допущенных для использования в качестве легкового такси в РФ

МаркаМодели
LadaGranta (вкл. версию на CNG), Iskra, Vesta, Niva Travel, Niva Legend, Largus, Aura
SollersSP7, SF1
EvoluteI-Joy, I-Sky, I-Space
VoyahFree, Dream, Passion
"Москвич"3, 3е, 6, 8, М70, М90
Umo5
HavalJolion, F7, F7x
TenetT7
OmodaC5
JetourX70Plus
"Атом"представлен единственной одноименной моделью от АО "Кама"

Как отмечает министерство, под три критерия, сформированных разработчиками закона о локализации такси, сейчас подпадают почти 30 моделей российских легковых автомобилей в различных сегментах.

Минпромторг
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