Минпромторг включил электромобиль "Атом" в перечень допускаемых для работы в такси

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Локализуемый на мощностях столичного автозавода "Москвич" электромобиль "Атом" включен в перечень допускаемых к таксомоторным перевозкам в России, говорится в соответствующем приказе Минпромторга РФ, опубликованном в понедельник на сайте министерства.

Проект электромобиля "Атом" реализует АО "Кама", которое было зарегистрировано в 2021 г. при участии гендиректора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина. Позже среди партнеров проекта появился, в частности, "Росатом". Старт серийного выпуска "Атома" на "Москвиче" планировался на 2025 г., но был сдвинут на текущий год. Сборка предсерийных образцов машины на столичном автозаводе началась в конце прошлого года, но о запуске серийного производства пока так и не сообщалось. Производитель заявлял о желании поставлять машины в города-миллионники для таксопарков и каршеринга.

Требования локализации к автомобилям такси в большинстве регионов РФ стали применяться с 1 марта 2026 г. С этого времени к работе в такси стали допускать не все автомобили, а лишь: набирающие достаточное количество локализационных баллов по 719-му постановлению правительства; произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), которые были заключены или подверглись изменениям в 2022-2025 гг.; или допущенные к использованию в такси отдельными решениями правительства.

Для Калининградской области и регионов Сибири закон о локализации такси предусматривает отсрочку - там новые нормы будут применяться с 1 марта 2028 г. Для Дальнего Востока предусмотрена отсрочка до 1 марта 2030 г.

Перечень допущенных к работе в такси автомобилей постоянно актуализируется и публикуется Минпромторгом РФ.

В конце прошлой недели Минпромторг сообщил, что правительство РФ согласовало введение дополнительных требований, которые должны выполняться производителем для включения машины в перечень допускаемых в такси. В частности, для этого автомобиль должен набирать не менее 1,5 тыс. баллов локализации по 719-му постановлению правительства (без учёта НИОКР), а инвестиции компании-изготовителя в его локализацию за последние два года должны составлять составляют не менее 10 млрд руб.

Как отмечал регулятор, под такие требования подходят уже включённые в перечень модели Haval, Tenet, Omoda и Jetour. В ближайшее время список будет расширен за счёт новых моделей Jetour, Tenet, Omoda и Jeland, заявляли в министерстве.

Перечень марок и моделей транспортных средств, допущенных для использования в качестве легкового такси в РФ

Марка Модели Lada Granta (вкл. версию на CNG), Iskra, Vesta, Niva Travel, Niva Legend, Largus, Aura Sollers SP7, SF1 Evolute I-Joy, I-Sky, I-Space Voyah Free, Dream, Passion "Москвич" 3, 3е, 6, 8, М70, М90 Umo 5 Haval Jolion, F7, F7x Tenet T7 Omoda C5 Jetour X70Plus "Атом" представлен единственной одноименной моделью от АО "Кама"

Как отмечает министерство, под три критерия, сформированных разработчиками закона о локализации такси, сейчас подпадают почти 30 моделей российских легковых автомобилей в различных сегментах.