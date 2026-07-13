Минпромторг включил электромобиль "Атом" в перечень допускаемых для работы в такси
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Локализуемый на мощностях столичного автозавода "Москвич" электромобиль "Атом" включен в перечень допускаемых к таксомоторным перевозкам в России, говорится в соответствующем приказе Минпромторга РФ, опубликованном в понедельник на сайте министерства.
Проект электромобиля "Атом" реализует АО "Кама", которое было зарегистрировано в 2021 г. при участии гендиректора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина. Позже среди партнеров проекта появился, в частности, "Росатом". Старт серийного выпуска "Атома" на "Москвиче" планировался на 2025 г., но был сдвинут на текущий год. Сборка предсерийных образцов машины на столичном автозаводе началась в конце прошлого года, но о запуске серийного производства пока так и не сообщалось. Производитель заявлял о желании поставлять машины в города-миллионники для таксопарков и каршеринга.
Требования локализации к автомобилям такси в большинстве регионов РФ стали применяться с 1 марта 2026 г. С этого времени к работе в такси стали допускать не все автомобили, а лишь: набирающие достаточное количество локализационных баллов по 719-му постановлению правительства; произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), которые были заключены или подверглись изменениям в 2022-2025 гг.; или допущенные к использованию в такси отдельными решениями правительства.
Для Калининградской области и регионов Сибири закон о локализации такси предусматривает отсрочку - там новые нормы будут применяться с 1 марта 2028 г. Для Дальнего Востока предусмотрена отсрочка до 1 марта 2030 г.
Перечень допущенных к работе в такси автомобилей постоянно актуализируется и публикуется Минпромторгом РФ.
В конце прошлой недели Минпромторг сообщил, что правительство РФ согласовало введение дополнительных требований, которые должны выполняться производителем для включения машины в перечень допускаемых в такси. В частности, для этого автомобиль должен набирать не менее 1,5 тыс. баллов локализации по 719-му постановлению правительства (без учёта НИОКР), а инвестиции компании-изготовителя в его локализацию за последние два года должны составлять составляют не менее 10 млрд руб.
Как отмечал регулятор, под такие требования подходят уже включённые в перечень модели Haval, Tenet, Omoda и Jetour. В ближайшее время список будет расширен за счёт новых моделей Jetour, Tenet, Omoda и Jeland, заявляли в министерстве.
Перечень марок и моделей транспортных средств, допущенных для использования в качестве легкового такси в РФ
|Марка
|Модели
|Lada
|Granta (вкл. версию на CNG), Iskra, Vesta, Niva Travel, Niva Legend, Largus, Aura
|Sollers
|SP7, SF1
|Evolute
|I-Joy, I-Sky, I-Space
|Voyah
|Free, Dream, Passion
|"Москвич"
|3, 3е, 6, 8, М70, М90
|Umo
|5
|Haval
|Jolion, F7, F7x
|Tenet
|T7
|Omoda
|C5
|Jetour
|X70Plus
|"Атом"
|представлен единственной одноименной моделью от АО "Кама"
Как отмечает министерство, под три критерия, сформированных разработчиками закона о локализации такси, сейчас подпадают почти 30 моделей российских легковых автомобилей в различных сегментах.