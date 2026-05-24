Силы ПВО за ночь сбили 33 БПЛА над 12 регионами РФ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО с 20:00 субботы до 07:00 воскресенья мск над регионами России перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что БПЛА нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

В результате атаки украинских беспилотников по объектам во Владимирской области возник пожар на площади 800 кв. м, сообщил утром в воскресенье глава региона Александр Авдеев.

Оперштаб Брянской области информировал о пяти украинских БПЛА самолетного типа, сбитых ночью над регионом. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал о ликвидации двух дронов над Мещовским и Людиновским муниципальными округами.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 мая 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
