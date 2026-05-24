Пожар на площади 800 кв. м возник в результате атаки на Владимирскую область

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В результате атак украинских беспилотников по объектам во Владимирской области возник пожар на площади 800 кв. м, сообщил утром в воскресенье глава региона Александр Авдеев.

"Этой ночью вражеские беспилотники атаковали инфраструктуру в Камешковском округе. Это стало причиной пожара. Площадь возгорания - около 800 кв. м", - написал Авдеев в своем канале в Мах.

Он добавил, что пострадавших нет.