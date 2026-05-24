Один человек погиб и шесть пострадали от атак ВСУ в Белгородской области

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Белгородская область подверглась атакам ВСУ 65 раза за сутки, есть погибший и пострадавшие, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в субботу.

По его словам, один человек погиб, шесть мирных жителей получили ранения.

Удары нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Грайворонскому, Губкинскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам, сообщил Шуваев.

ВСУ пять раз применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также один раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотника.

Всего за сутки были сбиты и подавлены 67 беспилотников.