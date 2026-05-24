Один человек погиб и шесть пострадали от атак ВСУ в Белгородской области
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Белгородская область подверглась атакам ВСУ 65 раза за сутки, есть погибший и пострадавшие, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в субботу.
По его словам, один человек погиб, шесть мирных жителей получили ранения.
Удары нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Грайворонскому, Губкинскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам, сообщил Шуваев.
ВСУ пять раз применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также один раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотника.
Всего за сутки были сбиты и подавлены 67 беспилотников.