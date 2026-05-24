Аэропорты Калуги и Ярославля возобновили работу

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Аэропорты Калуги (Грабцево) и Ярославля (Туношна) возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщили в воскресение в Росавиации.

Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении ведомства в Max.

Ранее в воскресенье Росавиация сообщила, что аэропорт Череповца принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.