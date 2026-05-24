Аэропорт Череповца обслуживает рейсы по согласованию
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Череповецкий аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщили в Росавиации в воскресенье.
"Возможны корректировки в расписании рейсов", - отмечается в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере Max.
Ранее утром в воскресенье губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о ликвидации трех беспилотников в окрестностях Череповца.