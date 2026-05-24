Шесть человека пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Дагестане

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузовика на федеральной трассе в Кизилюртовском районе Дагестана увеличилось до шести человек, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"По предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Все пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу города Кизилюрт", - говорится в сообщении.

В главке МЧС уточнили, что в пассажирской "Газели", предварительно, находились десять человек, в том числе двое детей.

В пресс-службе прокуратуры Дагестана "Интерфаксу" сообщили, что по факту ДТП с участием микроавтобуса в Кизилюртовском районе надзорным ведомством проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в воскресенье на участке федеральной автодороги Р-217 произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и грузовика "КАМАЗ". Первоначально сообщалось о трех пострадавших.