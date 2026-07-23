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Ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Бугульмы и Ульяновска

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Приостановили обслуживание рейсов аэропорты Казани, Нижнекамска (Бегишево), Бугульмы и Ульяновска (Баратаевка), сообщили в Росавиации.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

Аналогичные ограничения действуют в аэропортах Саратова, Пензы, Ярославля, Геленджика и Калуги, московский Внуково работает по согласованию с соответствующими органами, в Самарской области введен план "Ковер".

Казань Нижнекамск Бугульма Ульяновск аэропорты
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Новости

Ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Бугульмы и Ульяновска

Закрыт аэропорт Саратова, в Самарской и Пензенской областях введен план "Ковер"

Внуково обслуживает рейсы по согласованию

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