Роскомнадзор опроверг блокировку Deepseek

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Ограничений в отношении сервиса Deepseek в РФ не вводилось, сообщила в воскресенье пресс-служба Роскомнадзора (РКН).

"Роскомнадзор не получал решения уполномоченных органов и не вводил ограничения в отношении Deepseek", - говорится в сообщении.

В воскресенье в социальных сетях появилась информация, что Deepseek перестал работать у пользователей из РФ.

DeepSeek - китайская ИИ-модель разработки одноименной китайской компании, выпущенная в начале 2025 года и сопоставимая по результатам с американскими конкурентами. С тех пор компания сохраняет высокий темп новых релизов. В апреле была представлена новая ИИ-модель V4.