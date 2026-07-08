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В России планируют унифицировать юридическое образование

В России планируют унифицировать юридическое образование
Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В рамках реформы юридического образования планируется объединить дублирующиеся специальности в единое направление "Юриспруденция", сформировать общее ядро базовых юридических дисциплин; в дипломе будет указываться конкретная квалификация, а срок обучения по профилю составит пять лет, сообщили в Минобрнауки РФ.

"Укрупненная группа специальностей и направлений (УГСН) подготовки "Юриспруденция" по численности студентов находится на втором месте среди всех УГСН. Так, из 4,85 млн студентов, получающих высшее образование, 517 тыс. учатся в 552 университетах страны на юридических специальностях", - говорится в сообщении, размещенном в канале министерства в Max в среду.

При этом на рынке труда сложилась парадоксальная ситуация: при большом количестве выпускников наблюдается дефицит квалифицированных юристов, отметили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что для устранения диспропорции в прошлом году Минобрнауки было наделено полномочиями по регулированию платного приема. Наибольшее количество мест было сокращено по УГСН "Юриспруденция" в вузах, дающих некачественное платное образование, - 13,9 тыс. мест.

В рамках совершенствования юридического образования предлагается объединить дублирующиеся специальности и направления в одну специальность "Юриспруденция", а также разработать и внедрить новый федеральный государственный образовательный стандарт с единым для всех обучающихся ядром базовых юридических дисциплин для обеспечения принципа единства правовой системы РФ.

Кроме того, планируется закрепить профили обучения, учитывающие специфику профессиональной деятельности юристов и установить пятилетний срок обучения по юридическому профилю как достаточный для выхода на рынок труда и построения карьеры. Помимо этого, в дипломе будет указываться не обобщенная степень (бакалавр/магистр), а конкретная квалификация.

Минобрнауки РФ
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В России планируют унифицировать юридическое образование

 В России планируют унифицировать юридическое образование

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