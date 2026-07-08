Путин призвал на фоне проблем с топливом поддержать жителей и гостей Крыма

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить потребности как госорганов и органов правопорядка, так и граждан в Крыму, которые не должны чувствовать особой нагрузки из-за проблем с топливом, необходимо принять решение по субсидированию как можно быстрее.

"Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур - это очевидно. Но имея в виду, что граждане не должны чувствовать особой нагрузки, принять решение следует как можно быстрее по субсидированию, Александр Валентинович (Новак) проработайте, пожалуйста, с Минфином", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.

Он отметил: "Если нужна будет какая-то поддержка с моей стороны, хотя я думаю, что и Минфин, и все понимают: это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связанные ещё и с действиями по срыву сезона отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму, но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже".

"Нужно принять эти решения как можно быстрее, посчитать вместе с коллегами из региона и принять решение", - добавил президент.