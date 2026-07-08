В "Яндекс Go" и "Яндекс Заправках" появились данные о наличии топлива и очередей на АЗС

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - "Яндекс" начал отображать в сервисах "Яндекс Go" и "Яндекс Заправки" информацию о наличии топлива и очередей на АЗС для всех пользователей, сообщила интернет-компания в среду.

Ранее эти данные были доступны только водителям такси.

Информация об очередях в тестовом режиме появилась для Москвы и Санкт-Петербурга, в ближайшие недели она станет доступна и в других городах.

Как сообщалось, в РФ в 2026 году традиционный всплеск потребления топлива в связи с сезоном отпусков наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ. На этом фоне в разных регионах вводятся ограничения на продажи топлива на АЗС.

На Петербургской бирже стоимость летнего ДТ и бензинов находится на высоких уровнях. Рост потребительских цен на бензин в РФ, согласно данным Росстата, ускоряется.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию в конце июня, отмечал, что текущий дефицит топлива на внутреннем рынке из-за ударов по энергоинфраструктуре некритичен, нужно быстрее выводить НПЗ из ремонтов, обеспечить наращивание импорта нефтепродуктов.