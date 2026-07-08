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Президент РФ отметил, что Киев стремится нанести ущерб российской экономике

Эта цель невыполнима, заверил Путин

Президент РФ отметил, что Киев стремится нанести ущерб российской экономике
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре преследуют цель нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе, выразил уверенность, что эта цель невыполнима.

"Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике. Но самое-то главное - стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая", - сказал Путин в среду на совещании с членами правительства.

Он подчеркнул, что "запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире, и нужно просто организовать работу, с вертикально интегрированными компаниями договариваться быстрее, так чтобы они не зажимали продукт исключительно в своей распределительной сети в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС".

Владимир Путин
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