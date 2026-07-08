Суд удовлетворил иск "Роснано" к бывшим топ-менеджерам на 11,9 млрд рублей

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду удовлетворил иск АО "Роснано" к бывшим топ-менеджерам о взыскании 11,9 млрд рублей убытков по проекту производства магниторезистивной оперативной памяти Crocus, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Иск был подан 10 декабря 2025 года.

Иск удовлетворен к девятерым ответчикам, кроме Андрея Трапезникова, уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, суд 1 апреля решил рассмотреть иск в закрытом заседании.

Одновременно с иском компания подала ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста денежных средств и иного имущества ответчиков.

Суд принял обеспечительные меры в виде ареста денежных средств бывших топ-менеджеров АО "Роснано". Под арест подпали денежные средства 13 бывших топ-менеджеров.

Как говорится в материалах суда, необходимость принятия обеспечительных мер компания обусловила тем, что поскольку ответчики не находятся на территории РФ, нет гарантий исполнения судебного акта по данному делу. При этом высок риск сокрытия ответчиками имущества и причинения АО "Роснано" значительного ущерба (свыше 11 млрд рублей).

"Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории РФ, и у "Роснано" есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации", - говорилось в материалах суда.

"Без принятия обеспечительных мер решение по иску АО "Роснано" может иметь исключительно декларативный характер без реального исполнения", - отмечал суд.

В мае суд отказал Аветисяну в отмене мер обеспечения.

В иске идет речь о взыскании 11,9 млрд руб. убытков, причиненных недобросовестными и неразумными действиями лиц, отвечавших за одобрение и реализацию проекта Crocus в период с 2011 по 2020 г. Суммы убытков составляют инвестированные в проектные компании и не возвращенные "Роснано" денежные средства, говорили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Проект Crocus был одобрен "Роснано" в 2011 году для создания на территории РФ уникального для страны производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM. Заявленная цель - возможность выпускать полупроводниковые продукты MRAM как замену иных систем оперативной памяти.

Как говорили в госкомпании, при реализации проекта инвестиции были использованы для создания и финансирования проектных компаний на невыгодных для "Роснано" условиях и в противоречии с целями деятельности компании и ее нормативными актами.

По словам директора по особым поручениям "Роснано" Евгения Фролова, уже на старте проекта в 2011 году члены правления компании и кураторы проекта Crocus проигнорировали его технологические риски и вопреки своим обязанностям не предусмотрели механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления.