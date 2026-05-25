Минсельхоз в 2026 году поддержит 2,5 тысячи мелких агропредприятий

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз в 2026 году поддержит не менее 2,5 тысячсубъектов малого агробизнеса в рамках нового федерального проекта, реализация которого началась в этом году.

"С 2026 года инструменты адресной поддержки малых форм консолидированы в новый федеральный проект развития малого агробизнеса. Закреплен отдельный лимит финансирования на малые формы, и на этот год он составил 14,5 млрд руб. Мы рассчитываем поддержать не менее 2,5 тысяч субъектов малого бизнеса", - сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на пленарном заседании Форума тружеников села.

По ее словам, все меры господдержки распределены на приоритетные направления.

Первое касается развития фермерских хозяйств. "Мы объединили грант "Агростартап" и поддержку семейных ферм в единый грант до 30 млн рублей. Кроме того, расширены субсидии на приобретение техники и сельхозживотных, и теперь они доступны всем фермерам, - сообщила она. - Мы также сохранили востребованный грант "Агромотиватор". 900 млн рублей предусмотрено на текущий год, 73 региона участвуют в этой поддержке".

Второе направление - развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В третьем блоке консолидированы такие меры, как грант "Агропрогресс", содействие центрам компетенций, новые механизмы поддержки на приобретение газопоршневых установок и организацию сельских пекарен.

Лут также сообщила, что еще одним приоритетным направлением является создание и развитие инфраструктуры сбыта фермерской продукции.

