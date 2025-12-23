Поиск

Господдержка АПК РФ в 2025 году может составить 665 млрд рублей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Господдержка АПК РФ в этом году, по предварительным данным, составит 665 млрд рублей.

"Окончательные итоги будем подводить в январе. Средства еще поступают. Но на сегодня год заканчиваем с 665 млрд рублей по четырем госпрограммам (которые курирует Минсельхоз - ИФ)", - сообщила журналистами первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

При этом она напомнила, что в начале года сумма господдержки была определена в 532 млрд рублей. "В течение года сумма увеличилась. Дополнительное финансирование было выделено на поддержку экспорта, на льготное кредитование", - сказала он.

В частности, на поддержку льготного кредитования в 2025 году сначала было предусмотрено 100 млрд рублей. "А заканчиваем год с господдержкой в 250 млрд рублей. На 2026 год бюджетом предусмотрено 123 млрд рублей", - сообщила Фастова.

При этом она подчеркнула, что льготное кредитование является основным направлением господдержки отрасли. "Мы сохраняем этот механизм в приоритете", - сказала Фастова.

На финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства в 2025 году предусмотрено 486,9 млрд рублей, на вовлечение в оборот сельхозземель - 40,5 млрд рублей. Госпрограмма комплексного развития сельских территорий будет поддержана на 116 млрд рублей, рыбное хозяйство - на 21,3 млрд рублей.

"Но 2026 год начинаем с несколько меньшей суммы, чем итоговая цифра этого года, - на четыре госпрограммы предусмотрено 542 млрд рублей. Но считаем, что в течение года будем добирать, искать источники для того, чтобы увеличить господдержку", - сказала она.

Первый замминистра также сообщила, что льготное кредитование предусмотрено и в рамках господдержки экспорта. "Цифры пока незначительные, но будем их увеличивать", - сказала она. На субсидии для транспортировки экспортоориентированной продукции выделено 15 млрд рублей.

Говоря о такой мере господдержки, как единая субсидия, Фастова отметила, что она была немного переформатирована. Прежде всего, из нее "вычистили" все, что касается поддержки малого бизнеса. Это связано с тем, что с 2026 года начнет действовать новый федеральный проект, направленный именно на развитие малого бизнеса. В нем сосредоточены все меры поддержки, которые ранее были "размазаны" по разным программам. В 2026 году на эти цели планируется направить 14,5 млрд рублей, что практически соответствует уровню 2025 года.

"В поддержке производства молока оставили субсидирование только малых форм. Это была вынужденная мера с точки зрения сбалансированности бюджета, - сказала Фастова. - Остальные направления в рамках единой субсидии сохранились".

Как и прежде, производителям зерна будет предоставлено 10 млрд рублей, на виноградарство - 4 млрд рублей, на производство картофеля и овощей - 3,5 млрд рублей. На поддержку лизинга сельхозтехники планируется направить 13 млрд рублей против 11,9 млрд рублей в этом году.

"Осталась и такая мера господдержки, как субсидирование транспортировки продукции внутри страны, на нее выделяется 8,3 млрд рублей", - сообщила Фастова.

Нацпроект по технологическому обеспечению продовольственной безопасности, реализация которого началась в 2025 году, был профинансирован на 9 млрд рублей, на 2026 год предусмотрено 14,8 млрд рублей.

