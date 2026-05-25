Суд отложил на 8 июля иск "Роснано" к бывшим топ-менеджерам на 11,9 млрд рублей

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отложил на 8 июля рассмотрение иска АО "Роснано" к бывшим топ-менеджерам о взыскании 11,9 млрд рублей убытков по проекту производства магниторезистивной оперативной памяти Crocus, сообщили в пресс-службе суда.

1 апреля суд решил рассматривать иск в закрытом режиме.

Иск был подан 10 декабря 2025 года. Ответчиками в нем указаны Анатолий Чубайс, Юрий Удальцов, Владимир Аветисян, Дмитрий Пимкин, Андрей Кушнарев, Яков Уринсон, Андрей Трапезников, Олег Киселев, Андрей Малышев и Сергей Калюжный.

Одновременно компания подала ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста денежных средств и иного имущества ответчиков. Суд принял обеспечительные меры в виде ареста денежных средств бывших топ-менеджеров АО "Роснано". Под арест попали средства 13 бывших топ-менеджеров, включая Чубайса.

Как говорится в материалах суда, необходимость принятия обеспечительных мер компания обусловила тем, что поскольку ответчики не находятся на территории России, нет гарантий исполнения судебного акта по данному делу. При этом высок риск сокрытия ответчиками имущества и причинения АО "Роснано" значительного ущерба (свыше 11 млрд рублей).

"Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории России, и у "Роснано" есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации", - говорилось в материалах суда.

"Без принятия обеспечительных мер решение по иску АО "Роснано" может иметь исключительно декларативный характер без реального исполнения", - отмечал суд.

В иске идет речь о взыскании 11,9 млрд рублей убытков, причиненных недобросовестными и неразумными действиями лиц, отвечавших за одобрение и реализацию проекта Crocus в период с 2011 по 2020 годы. Суммы убытков составляют инвестированные в проектные компании и не возвращенные "Роснано" денежные средства, говорили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Проект Crocus был одобрен "Роснано" в 2011 году для создания уникального для страны производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM. Заявленная цель - возможность выпускать полупроводниковые продукты MRAM как замену иных систем оперативной памяти.

Как говорили в госкомпании, при реализации проекта инвестиции были использованы для создания и финансирования проектных компаний на невыгодных для "Роснано" условиях и в противоречии с целями деятельности компании и ее нормативными актами. По словам директора по особым поручениям "Роснано" Евгения Фролова, уже на старте проекта в 2011 году члены правления компании и кураторы проекта Crocus проигнорировали его технологические риски и вопреки своим обязанностям не предусмотрели механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления.

