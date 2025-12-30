Суд арестовал доли бывшего топ-менеджера "Роснано" Аветисяна в нескольких компаниях

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по заявлению АО "Роснано" принял обеспечительные меры в виде наложения ареста на доли в ряде юрлиц, принадлежащие бывшему заместителю председателя правления компании Владимиру Аветисяну, следует из материалов суда.

Обеспечительные меры приняты в рамках дела по иску АО "Роснано" к 13 своим бывшим топ-менеджерам, включая Анатолия Чубайса и Владимира Аветисяна, о взыскании 11,9 млрд рублей убытков по проекту Crocus. Ранее по этому же иску суд арестовал денежные средства ответчиков, в том числе - Аветисяна (на сумму 3,6 млрд рублей).

Как говорится в материалах суда, "Роснано" просило наложить на принадлежащие Аветисяну 33,33% долей в уставном капитале ООО "Вариант"; 25% в ООО "М-Групп"; 25% в ООО "Эл-Транзит плюс"; 85,41% в ООО "Смартли".

Заявление мотивировано тем, что наложение ареста исключительно на денежные средства Аветисяна не может быть признано эффективным средством правовой защиты АО "Роснано" и не предотвращает риски причинения ему значительного ущерба.

Рассмотрев ходатайство "Роснано", суд счел возможным удовлетворить его.

В частности, суд запретил Федеральной налоговой службе (ФНС) и ее территориальным органам осуществлять регистрационные действия в отношении принадлежащих Аветисяну долей в указанных компаниях.

Самим перечисленным ООО суд запретил совершать любые действия, направленные на отчуждение и обременение имущества: внеоборотных активов, акций и долей участия в уставных капиталах юридических лиц и иных ценных бумаг. При этом ФНС и ее территориальным органам суд запретил осуществлять регистрационные действия по внесению в ЕГРЮЛ сведений о ликвидации и (или) реорганизации в форме слияния указанных ООО.

Определение суда об обеспечительных мерах подлежит немедленному исполнению.

Суд в том числе принял во внимание, что Аветисян уже предпринимал попытки отчуждения долей в указанных компаниях. В частности, ранее в связи с отчуждением Аветисяном долей в ООО "Вариант", ООО "М-Групп" и ООО "Эл-Транзит плюс" АО "Роснано" обращалось в суд с иском о признании этих сделок недействительными. После добровольного расторжения сделок и возврата долей Аветисяну в удовлетворении иска было отказано. Кроме того, правомерность принятия обеспечительных мер в виде ареста принадлежащих Аветисяну долей в иных обществах ранее уже была подтверждена судами в рамках спора в отношении проекта "гибких планшетов" Plastic Logic, указывает суд.

"В подобной ситуации очевидны основания для принятия запрашиваемых обеспечительных мер в части запрета ФНС России осуществлять ряд регистрационных действий, а также запрета обществам осуществлять действия, направленные на реорганизацию, ликвидацию обществ, отчуждение и обременение их имущества: внеоборотных активов, акций и долей участия в уставных капиталах юридических лиц", - говорится в определении суда.