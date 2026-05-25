Россия ратифицировала договор об углублении сотрудничества с Южной Осетией

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Южной Осетией об углублении сотрудничества в политической, экономической и оборонной сферах.

Договор опубликован на официальном портале правовой информации. Он был подписан в Москве 9 мая 2026 года. Он направлен на углубление сотрудничества сторон в целях обеспечения регионального мира и стабильности, проведения согласованной внешней политики и политики в области обороны и безопасности, говорится в пояснительной записке.

Также документ нацелен на улучшение социально-экономических условий, развитие инфраструктуры человеческого потенциала, гармонизацию правовых норм, создание благоприятной среды для свободного перемещения капиталов, товаров, услуг рабочей силы между сторонами.

Договором устанавливается, что Россия и Южная Осетия предпринимают дальнейшие шаги, направленные на создание единого экономического пространства, повышение благосостояния уровня жизни граждан, также на обеспечение поэтапного перехода к единому порядку осуществления внешних заимствований иностранных инвестиций.

Кроме того, в нем отмечается, что "стороны поддерживают развитие сотрудничества по поэтапному объединению энергетической (в том числе газотранспортной) и транспортной систем, систем связи и телекоммуникаций, а также содействуют дальнейшему расширению взаимодействия в сфере труда, социальной и культурной сферах".

