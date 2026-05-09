РФ и Южная Осетия в субботу подпишут договор об углубленной интеграции

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Россия и Южная Осетия в субботу подпишут договор об углубленной интеграции, глава Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что документ станет шагом к "воссоединению осетинского народа".

"Мы сегодня будем подписывать договор о глубокой интеграции Южной Осетии и Российской Федерации", - сказал Гаглоев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что "горд возможностью в такой знаменательный день подписывать союзнический договор между РФ и Южной Осетией". "Наши тесные союзнические отношения выходят на новый уровень", - заявил Гаглоев.

Он выразил надежду на то, что этот документ "станет началом воссоединения осетинского народа".

Гаглоев напомнил, что в 2008 году, "когда Россия защитила народ Южной Осетии от агрессии Грузии, наши государства заключили основополагающий Договор о дружбе и сотрудничестве, и с этого дня началось масштабное восстановление республики благодаря РФ". "Уверен, что Южная Осетия проявила себя все эти годы надежным союзником и другом, который не меняет своих убеждений в зависимости от исторических ситуаций. (...) И надеюсь, что этот шаг (подписание нового договора) будет началом воссоединения осетинского народа. Меня переполняет чувство гордости от причастности к этому большому событию, от того, что мне довелось сделать шаг на пути единения великой России", - заявил он.