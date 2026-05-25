Один человек погиб и трое пострадали от атак ВСУ в Белгородской области за сутки

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - ВСУ более 50 раз атаковали территорию Белгородской области за минувшие сутки, есть погибший и пострадавшие, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в понедельник.

"За минувшие сутки ВСУ 53 раза атаковали территорию Белгородской области (...) К сожалению, в результате целенаправленного удара в Грайворонском округе погиб мирный житель", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Также, по его сведениям, двое мирных жителей получили ранения в Шебекинском округе, еще один - во время утреннего обстрела Белгорода.

"Сегодня утром враг дважды нанес ракетные удары по Белгороду. Часть города пока остается без электроснабжения, аварийные службы работают над оперативным устранением последствий", - сообщил Шуваев.

Ударам подверглись Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский и Шебекинский округа.

"Противник шесть раз применял артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также три раза атаковал с помощью беспилотников. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлены 72 вражеских беспилотника", - уточнил глава региона.

По информации оперативного штаба Белгородской области, за минувшие сутки от воздушных атак ВСУ последствия зафиксированы в 47 населенных пунктах региона. Повреждены 21 частных жилой дом и три многоквартирных, в том числе две квартиры, 29 легковых и грузовых автомобилей, шесть из которых уничтожены огнем, объекты энергетической инфраструктуры, административные и офисные здания, два коммерческих объекта, объект инфраструктуры, ЛЭП, гараж, надворные и хозяйственные постройки.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 мая 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
