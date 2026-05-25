Единые учебники по информатике для старшеклассников появятся в 2027 году

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Минпросвещения готовит единые государственные учебники по информатике базового и углубленного уровней, которые будут соответствовать федеральным стандартам и программам, в них будут учитываться новые направления в сфере информационных технологий, сообщил через пресс-службу глава министерства Сергей Кравцов.

"Мы продолжаем работу по подготовке единых линеек государственных учебников, в том числе по информатике, выстраиваем в них межпредметные связи и синхронизируем темы с другими учебными дисциплинами. На 2027 год запланировано включение в федеральный перечень новых учебников по информатике для 10-11-х классов, после чего старшеклассники смогут начать по ним обучение", - сказал он.

В работе над учебниками участвуют эксперты Российской академии наук, учитываются новые направления в сфере информационных технологий.

По словам министра, следующим этапом станет разработка учебников по информатике для седьмых-девятых классов.

Содержание учебников будет полностью соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным основным общеобразовательным программам, в том числе федеральным рабочим программам по информатике базового и углубленного уровней, уточнили в министерстве.

Кроме того, ежегодно проводится обучение педагогов. Они повышают квалификацию, принимают участие в отраслевых съездах.

Сергей Кравцов Минпросвещения
