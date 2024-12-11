Первое учебное пособие по ИИ для школьников появилось в России

Фото: Наталья Чернохатова/Octagon.Media/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Издательство "Просвещение" подготовило первые в России учебные пособия для внеурочных занятий по генеративным нейросетям, сообщили журналистам в пресс-службе издательства в среду.

"В России выпустили первые учебные пособия "Искусственный интеллект" для 5-9 классов, которые включают цифровое дополнение с сервисами генеративного искусственного интеллекта GigaChat и Kandinsky и соответствуют федеральной рабочей программе одноимённого курса по внеурочной деятельности", - говорится в сообщении.

Их подготовили в издательстве "Просвещение" совместно с ассоциацией "Альянс в сфере искусственного интеллекта". На данный момент доступны издания для 5–6, 7–8 и 9 классов, добавляется в сообщении.

"Учебные пособия призваны сформировать у детей и педагогов реалистичное представление о том, что такое искусственный интеллект, какое место он занимает в нашей повседневной жизни и почему он является не угрозой, а помощником для людей", - пояснили в пресс-службе, уточнив, что издание содержит актуальную информацию о том, как работает искусственный интеллект, как с ним взаимодействуют специалисты и в каких сферах он применяется.



Соавтор и редактор издания Алексей Павлов, слова которого цитирует пресс-служба, отметил, что в авторский коллектив учебных пособий вошло более 30 ведущих российских разработчиков технологий искусственного интеллекта из Сбера, Яндекса, Т-банка, МТС, "Газпром нефти" и других. Научным редактором издания стала доктор педагогических наук, директор Института педагогики СПбГУ, член-корреспондент Российской академии образования Елена Казакова, сообщил Павлов.

К учебнику было разработано и цифровое дополнение. В него интегрированы сервисы генеративного искусственного интеллекта GigaChat и Kandinsky, добавил редактор издания. Помимо генеративных сервисов, цифровое дополнение содержит видеолекции от разработчиков искусственного интеллекта, а также интерактивные упражнения и тесты.

"Ребята могут научиться создавать тексты и иллюстрации с помощью нейросетей. Это онлайн-пространство защищено от вредоносного контента. Если школьник задаст в GigaChat вопрос не по возрасту, допустим, про алкоголь, нейросеть предложит сменить тему", - пояснил редактор издания.



В издательство подчеркнули, что новое пособие не обязательно изучать на уроках информатики. Поскольку оно рассчитано на внеурочную работу, преподавать "Искусственный интеллект" может любой учитель-предметник.

В помощь учителям "Просвещение" готовит бесплатный мини-курс.