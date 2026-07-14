Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,6% вслед за нефтью

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник сохранил восходящий коррекционный импульс начала недели на фоне раллирующей нефти (сентябрьский фьючерс на Brent поднялся в район $85 за баррель) из-за новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке и возобновлении Штатами морской блокады Ирана.

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 составил 2176,41 пункта (+0,6%). Среди индексных бумаг лидируют в росте акции "Роснефти" (+2,3%), "НОВАТЭКа" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), при этом упали после отсечки на бирже годовых дивидендов акции "Мосэнерго" (-12,1%, до 1,5965 рубля; выплаты 0,2717 рубля на бумагу) и MDMG (-2,8%, до 1170 рублей; выплаты - 47 руб.).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 июля, составляет 76,6213 руб. (-4,34 копейки).

Подорожали также акции "Газпрома" (+1,1%), "ФосАгро" (+1,1%), "Татнефти" (+1%), "Русала" (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%), бумаги АФК "Система" (+0,4%), "ИКС 5" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "ММК" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "ВК" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "НЛМК" (-0,4%), "Хэдхантера" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Северстали" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%).

Американские вооруженные силы завершили очередную серию ударов по иранским целям в ночь на вторник, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"В ходе пятичасовой операции американские силы успешно нанесли удары по военным целям по всему Ирану, включая (города) Бушир, Чехбехар, Джаск, Конарек, (остров) Абу-Муса и (порт) Бендер-Аббас, чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческое судоходство", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что "силы CENTCOM использовали высокоточные боеприпасы против иранских систем береговой обороны, ракетных и беспилотных установок, а также морских объектов".

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удары по объектам базы Пятого оперативного флота ВМС США в Бахрейне в ответ на американские атаки против исламской республике, передает телеканал Press TV.

"Военно-морские силы КСИР нанесли удары по нескольким складам оружия, центру спутниковой связи и жилым комплексам для американского персонала на базе Джуффаир в Бахрейне", - говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп заявил, что цель нынешних ударов США по Ирану - уничтожить военные возможности этой страны в районе Ормузского пролива. "Мы уничтожаем их возможности в том, что касается Ормузского пролива", - сказал он журналистам в Белом доме. По мнению Трампа, в итоге США смогут взять пролив под контроль.

При этом Трамп заявил, что по-прежнему считает возможным заключение соглашения по спорным вопросам с Ираном.

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, рынок акций в начале недели вновь предпринял попытку восстановления после сильнейшей перепроданности последних недель, индекс МосБиржи протестировал рубеж 2200 пунктов. Одним из драйверов стало очередное обострение конфликта между США и Ираном вокруг Ормузского пролива: новый обмен ударами и резкое сокращение судоходства усилили опасения по поводу возможных перебоев с поставками энергоносителей. Стоимость Brent взлетела выше $80 за баррель, что поддержало акции российских нефтегазовых компаний и помогло всему рынку отскочить от многолетних минимумов. Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от того, сможет ли нефть удержаться выше отметки $77 за баррель.

Сдерживающим для покупателей фактором остается ускорение инфляции в РФ. В июне потребительские цены выросли на 0,87% после повышения на 0,17% в мае, а годовая инфляция ускорилась с 5,31% до 6,02%, немного превысив ожидания. Такая статистика повышает вероятность того, что на заседании 24 июля Банк России приостановит цикл снижения ключевой ставки.

В ближайшие дни повышенная волатильность, вероятно, сохранится. Главными ориентирами для инвесторов останутся новости из Ормузского пролива, динамика нефтяных цен, дальнейшие санкционные решения Запада и ожидания заседания Банка России. Пока индекс МосБиржи остается в диапазоне 2100-2200 пунктов, текущее движение следует рассматривать как технический отскок после сильной перепроданности, а не как начало полноценного разворота рынка.

С технической точки зрения индекс МосБиржи продолжает движение в рамках нисходящего тренда: после пробоя поддержки 2300 пунктов следующей целью выступает уровень 2100 пунктов, к которому рынок, вероятно, подойдет к концу текущей недели. В понедельник, 20 июля, дивидендный "гэп" в акциях Сбербанка может спровоцировать технический пробой этой отметки и кратковременное обновление минимумов. При этом базовым сценарием можно считать ложный прокол 2100 пунктов с последующим откупом: экстремальная перепроданность рынка и завершение крупной дивидендной отсечки могут сформировать локальное "дно" и запустить восстановительное движение уже 20 июля, полагает Лозовой.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова также отмечает, что индексу МосБиржи пока не удалось восстановиться до 2200 пунктов. Новый пакет санкций ЕС, который пока не объявлен, видимо, из-за сохраняющихся разногласий между лидерами стран Евросоюза, очевидно, окажется более мягким, чем изначально анонсировалось. В то же время наступление дат закрытия реестра акционеров для получения дивидендов могут оказывать давление на акции крупных эмитентов. В конце июля начинается сезон корпоративных отчетностей за II квартал и I полугодие 2026 года, и эти результаты могут быть весьма неоднозначными, что будет создавать повышенную волатильность до конца месяца.

Данные Росстата о скачке годовой инфляции в июне до 6,02% в годовом выражении фондовый рынок воспринял нейтрально, видимо, ожидая, что ЦБ РФ возьмет паузу в снижении ключевой ставки на заседании совета директоров 24 июля. В целом отскок выглядит временным, так как для серьезного изменения тренда на противоположный нужно время и средства инвесторов, а дивиденды, полученные по итогам 2025 года, вряд ли будут массово реинвестироваться в рынок акций на фоне непредсказуемой геополитики и в целом плохой конъюнктуры.

Нефть раллировала на фоне непримиримых разногласий Ирана и США по поводу контроля над Ормузским проливом, а также угроз йеменских хуситов перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив на фоне атак Саудовской Аравии на столицу Йемена. Ситуация на Ближнем Востоке снова нестабильна, что усиливает ожидания дефицита нефти.

Индекс Мосбиржи во вторник будет двигаться в коридоре 2100-2200 пунктов, считает Мильчакова.

В США накануне индексы акций снизились на 0,3-1,6% во главе с Nasdaq, давление на рынок оказала новая эскалация на Ближнем Востоке. В воскресенье американские военные нанесли четвертый за неделю удар по Ирану, а КСИР в понедельник атаковал объекты на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым "до дальнейшего уведомления" и подчеркнул, что ответные операции продолжаются.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник о возобновлении морской блокады Ирана. Он подчеркнул, что все остальные страны могут пользоваться Ормузским проливом без ограничений, однако США намерены - за плату - играть роль гаранта судоходства в проливе. По словам Трампа, Штаты будут взымать "компенсацию" в размере 20% от стоимости всех перевозимых грузов, чтобы возместить расходы на обеспечение безопасности.

На этой неделе в США стартует сезон корпоративной отчетности, свои финпоказатели за минувший квартал представят ведущие банки страны JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley, а также такие компании, как Netflix, Johnson & Johnson и UnitedHealth Group. Аналитики LSEG предполагают, что чистая прибыль компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, в апреле-июне подскочила в среднем на 23,7% в годовом выражении.

Также участники рынка ждут ключевых статданных по американской экономике. Данные об июньской инфляции (индекс CPI) будут обнародованы во вторник, о динамике розничных продажах - в четверг.

Председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш во вторник проведет свое первое после назначения на должность выступление в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, а в среду он выступит в банковском комитете Сената.

В Азии во вторник наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 2,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2-0,3%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК во вторник составила $84,62 за баррель (+1,6% и +9,6% в понедельник), августовская цена фьючерса на WTI - $79,6 за баррель (+1,9% и +9,4% накануне).