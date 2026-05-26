Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Камчатки

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1 в Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН на своем сайте.

Землетрясение произошло во вторник в 11:31 по местному времени (02:31 по Москве). Его эпицентр находился у мыса Шипунский в 85 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 53 км под морским дном.

Жители Петропавловска-Камчатского пишут в соцсетях, что ощутили слабые подземные толчки.