Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в акватории Молуккского моря в центральной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 04:05 мск в пятницу землетрясения находился в 111 км восточнее города Битунг на острове Сулавеси и примерно в 20 км западнее небольшого острова Маджу в группе Молуккского архипелага.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 5,8. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 47,7