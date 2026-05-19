Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Вануату

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в акватории Кораллового моря у берегов островного государства Вануату, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 05:29 мск во вторник землетрясения находился в 63 км к юго-западу от столицы Вануату - города Порт-Вила на острове Эфате.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду также в 5,8. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 37,4 км.

