Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник демонстрирует вялую динамику на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности вокруг Украины и на Ближнем Востоке.

К 07:01 по Москве индекс Мосбиржи составил 2598,07 пункта (-0,01%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 0,8%.

Подешевели акции "Русала" (-0,8%), МКПАО "ВК" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "Полюса" (-0,4%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

В понедельник состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио, сообщил МИД РФ.

"По поручению президента Российской Федерации (Владимира) Путина Лавров официально довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории Вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что Лавров привлек внимание к заявлению МИД России от 25 мая, в котором США, наряду с другими государствами, имеющими представительства в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан.

По информации МИД РФ, российский министр "напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности, открывавшие путь к устойчивому долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов".

"Руководители внешнеполитических ведомств обменялись оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Ормузском проливе и относительно ситуации вокруг Кубы", - сообщили на Смоленской площади.

Иранская делегация провела в понедельник переговоры в Катаре, чтобы обсудить тему Ормузского пролива и иранское ядерное досье, сообщил в понедельник телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник. "Основным фокусом визита делегации в Доху стали вопросы, связанные с Ормузским проливом и с высокообогащенным ураном", - заявил телеканалу дипломат, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника "Аль-Джазиры", в составе иранской делегации в Катар прибыл и глава ЦБ Ирана Абдолнасер Хеммати для обсуждения вопроса замороженных иранских активов. Кроме него в Катар прибыли спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи, чтобы обсудить оставшиеся препятствия для урегулирования конфликта.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. "Сегодня в Катаре проходили некоторые переговоры, так что посмотрим, сможем ли мы добиться прогресса", - сказал Рубио журналистам в Джайпуре во время официального визита в Индию. "Я думаю, что будет много разговоров о конкретных формулировках в первоначальном документе, поэтому это займет несколько дней", - отметил он.

Госсекретарь в очередной раз повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном. "Президент выразил желание сделать это. Он либо заключит хорошую сделку, либо вообще не заключит", - подчеркнул Рубио. Глава Госдепартамента США добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе, заявив, что водный путь "откроется так или иначе".

Некоторые аспекты меморандума по решению конфликта Ирана и США, в том числе формулировки, связанные с иранской ядерной программой, все еще не согласованы, сообщило в понедельник агентство CNN со ссылкой на американские источники. "Разногласия из-за формулировок по иранской ядерной программе и снятию санкций задерживают завершение согласования сделки по прекращению военных действий", - говорится в сообщении. Однако, по словам собеседников CNN, по-прежнему сохраняется оптимизм насчет того, что "различия в позициях будут устранены относительно скоро".

В ночь на понедельник телеканал Fox News со ссылкой на информированного американского чиновника сообщил, что Иран "в принципе согласился с рамочным соглашением", и оно на 95% готово. При этом он указал, что переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся ядерной программы Тегерана и Ормузского пролива. Источник телеканала отметил, что США могут возобновить боевые действия, если соглашение в итоге не будет достигнуто.

Торги на американских фондовых площадках 25 мая не проводились в связи с праздником (День памяти).

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует умеренный рост (+0,65%), что говорит о вероятном доминировании покупателей на фондовых биржах США 26 мая.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Гонконга и Южной Кореи подрастают на 0,5-3,3%, в то время как индексы Японии, материкового Китая и Австралии снижаются на 0,1-0,4%.

В свою очередь мировые цены на нефть 26 мая утром демонстрируют восстановительный рост после заметного падения накануне (более чем на 7% для сорта Brent; фьючерсы на WTI в понедельник не торговались в связи с праздничным днем в США). Участники рынка продолжают следить за развитием ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 по Москве увеличилась на 1,97%, до $98,03 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 5,06%, до $91,71 за баррель (снижение стоимости продиктовано отсутствием биржевых торгов данными фьючерсами 25 мая).