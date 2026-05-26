ОАК передала российским военным партию истребителей Су-35С

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний. Машины были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ и совершили перелет на аэродром базирования", - говорится в сообщении.

"Была получена новая партия самолетов Су-35С, - прокомментировал через пресс-службу летчик Су-35С российских ВКС. - Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять. Мы выполняем на данном самолете различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием. Также производим разведку, вскрываем позиции противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения".

По официальной информации, Су-35С - сверхманевренный истребитель поколения 4++ ("Сухой", ОАК), построенный среди прочего с использованием отдельных технологий пятого поколения. Самолет развивает скорость до 2,5 тыс. км/ч, имеет максимальный потолок 20 км и способен поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки, включая свободнопадающие и корректируемые авиабомбы, широкую номенклатуру управляемых ракет классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования.