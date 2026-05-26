В Вологде восстановили водоснабжение после аварии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Вологде устранили последствия аварии на водопроводе и восстановили подачу холодной воды в многоквартирные дома, сообщил в мессенджере глава города Сергей Жестянников.

"Дефект на водопроводе на улице Гагарина полностью устранен, вода подана в дома. Ремонтные работы завершились вчера в 21:25, после этого был запущен насос на зональной станции. Водоснабжение полностью восстановлено в 01:10", - написал он.

Вода вернулась в 101 дом для более чем 13,5 тысячам потребителей.

Авария на водопроводе диаметром 700 мм на улице Гагарина 24 мая оставила без холодной воды свыше 400 домов на 30 улицах Вологды, позднее водоснабжение большей части потребителей было восстановлено. В зону отключений также попали детские сады, школы и больница, был организован подвоз воды.