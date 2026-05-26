В ФСВТС планируют переговоры с партнерами в рамках Международного форума по безопасности

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Встречи и переговоры с традиционными партнерами запланированы в рамках Международного форума по безопасности, который проходит под эгидой Совбеза РФ 26-29 мая в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Безусловно, в рамках предстоящего форума запланирован целый ряд встреч и переговоров как с нашими традиционными партнерами, с которыми активно реализуем действующие проекты в военно-технической сфере, так и с представителями других государств, проявляющих интерес к развитию двустороннего взаимодействия", - заявили в ФСВТС.

В службе сообщили, что в рамках форума главам делегаций дружественных государств будут представлены образцы продукции ведущих российских оборонных предприятий.

По информации ФСВТС, в частности, это автономный боевой модуль из состава зенитного ракетного комплекса "Тор-М2КМ", малогабаритная радиолокационная станция, осколочно-фугасные и многофакторные боевые части, беспилотник из состава комплекса "С350М-Э", барражирующие боеприпасы "Изделие 51Э" и "Изделие 52Э", разведывательный БЛА Z-16Э из состава разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э".

В составе экспозиции - комплексы с управляемыми боеприпасами "КУБ-Э", "КУБ-2-2Э", "КУБ-10Э", "КУБ-10МЭ", зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия территориальной ПВО "Крона-Э", сообщили в ФСВТС.

По данным службы, партнерам, в частности, покажут скоростную десантно-штурмовую лодку БК-10, скоростной десантно-штурмовой катер БК-16Э, элементы динамической защиты бронетанковой техники, комплекс средств снижения заметности танков. В ФСВТС сообщили, что иностранным делегациям продемонстрируют широкую линейку стрелкового оружия: пистолеты, автоматы, пулеметы, снайперские винтовки различных калибров и модификаций.

Более 120 стран примут участие в первом Международном форуме по безопасности, который пройдет в Подмосковье 26-29 мая, сообщили ранее в пресс-службе Совбеза РФ.