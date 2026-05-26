Мишустин заявил о важности поддержки малого предпринимательства

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Поддержка отечественного предпринимательства является одним из государственных приоритетов, заявил в мессенджере премьер-министр Михаил Мишустин.

"Поддержка отечественного предпринимательства - один из государственных приоритетов. Сегодня многое делается для совершенствования институциональной среды, снижения административных издержек, выстраивания сбалансированных отношений между малым, средним и крупным бизнесом, а также с цифровыми платформами", - говорится в заявлении.

Глава правительства поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником. Он отметил, что этот праздник объединяет представителей малого и среднего бизнеса, основателей стартапов, инвесторов и всех, кто своим трудом вносит вклад в рост отраслей экономики, развитие и технологический суверенитет России.

Мишустин отметил, что в регионах предоставляются необходимые инструменты для каждого, кто хочет открыть свой бизнес.

"Ваши идеи и инициативы воплощаются в современные предприятия и рабочие места. Важно, что вы создаете целые сектора - от производства и туризма до креативных индустрий, где рождаются смыслы и уникальные российские бренды", - говорится в поздравлении.

"Уверен, что вместе мы сможем преодолеть внешние вызовы. Желаю вам успехов во всех делах и проектах на благо Отечества и наших граждан", - подчеркнул премьер-министр.