Росфинмониторинг отметил активизацию использования криптоактивов экстремистами и террористами

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU -Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил на Международном форуме по безопасности об участившихся случаях использования криптовалюты в криминальной сфере.

"Мы видим, что и террористические, и экстремистские группировки всё чаще и чаще начинают использовать виртуальные активы", - сказал он.

По его словам, были случаи, когда заказное убийство оплачивалось криптовалютой.

Негляд отметил, что преступники часто применяют так называемые дроповские карты, оформленные на подставных лиц. Кроме того, в темную используются персональные данные молодежи, пенсионеров, а также иностранных граждан.

Следователь по особо важным делам Следственного департамента МВД Игорь Костенко заявил, что несмотря на существующие проблемы с получением необходимых сведений от криптобирж, следователям все же удется получать информацию о личных кабинетах владельцев аккаунтов, устанавливать движение криптовалюты, осуществлять ее изъятие и накладывать арест.

"Сегодня деятельность обменников криптовалюты фактически находится в серой зоне. Напрямую она не запрещена, а фактически с помощью данных обменников реализуется незаконная конвертация похищенных денежных средств в криптовалюту, которая выбывает из юрисдикции РФ", - сказал следователь.

Он отметил, что в 2025 году впервые за 5 лет сформировалась тенденция снижения регистрации кибермошенничеств, в том числе хищений. Также снизилась сумма похищенных денежных средств - 195 млрд рублей в 2025 году против 203 млрд в 2024 году.

Переломным моментом он назвал принятие в 2025 году закона о дропах, который в совокупности с использованием возможности автоматизированной системы обработки инцидентов Финсервис Банка России стал точечным ударом по инфраструктуре кибермошенников.

"Итог, падение регистрации на 17,4%. На протяжении четырех месяцев текущего года тенденция по снижению регистрации продолжена - 90 тысяч против 121 тысячи в 2025 году. И это уже меньше, чем на четверть. А сумма похищенных денежных средств снизилась с 64 млрд до 52 млрд рублей", - сказал он.

