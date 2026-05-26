Гендиректор ВОЗ обсудил с главами Минздрава и Минпромторга вклад России в выпуск вакцин

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус обсудил с российскими министрами здравоохранения и промышленности и торговли Михаилом Мурашко и Антоном Алихановым российский вклад в производство вакцин.

"Провел встречу с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и министром промышленности и торговли Антоном Алихановым для обсуждения российских инвестиций в национальную систему регулирования лекарственных средств и производство вакцин и медикаментов", - написал Гебрейесус в соцсети Х.

Встреча состоялась в рамках 79-й ассамблеи ВОЗ в Женеве.