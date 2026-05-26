Картаполов считает, что США впечатлены предупреждением России об ударах по Киеву

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что США приняли к сведению предупреждение российской стороны о намерении начать системные удары по Киеву, реакция не была публичной, но о ней скоро станет известно.

"Реакция США, безусловно, есть, но она не публичная. Мы о ней узнаем чуть позже, потому что наши американские коллеги все равно проговорятся. Поверьте мне, они впечатлены", - сказал Картаполов, отвечая на вопрос "Интерфакса" о реакции Запада, и в частности Соединенных Штатов, на прозвучавшее накануне предупреждение МИД России о намерении российских военных начать системные удары по центрам принятия решений в Киеве.

Он отметил, что "по общепринятым военным законам пункты управления противников являются приоритетными целями, это аксиома".

"Безусловно, наш Генеральный штаб это знает и, соответственно, будет планировать эти удары. Тем более, что этих пунктов управления - защищенных и заглубленных - достаточно на Украине, они остались еще от советских времен и были модернизированы", - добавил парламентарий.

На вопрос, известно ли ему, как западные страны среагировали на призыв к их дипломатам покинуть Киев, глава думского комитета сказал, что видел информацию представителей Евросоюза, что они не будут покидать свои дипломатические учреждения.

"То есть, если раньше для них расходным материалом были только украинцы, то теперь расходниками стали их собственные дипработники. Но мы всех предупреждаем", - заявил Картаполов.

